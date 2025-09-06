Michał Materla kontra Dawid Załęcki było jednym z najgłośniejszych wydarzeń gali FAME 27: KINGDOM, która odbyła się w PreZero Arenie w Gliwicach. Starcie zakontraktowano jako profesjonalną walkę bokserską - 6 rund po 3 minuty w dziesięcio uncjowych rękawicach.

Materla, były mistrz KSW i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zawodników MMA, od lat uchodzi za ikonę rodzimego sportu walki. Załęcki, znany szerokiej publiczności jako "Crazy", zyskał popularność w federacjach freakowych, gdzie dał się poznać jako twardy, nieustępliwy zawodnik chętnie podejmujący wyzwania.

Pojedynek dwóch wyrazistych postaci wzbudzał więc ogromne emocje, bo zestawiał doświadczenie i sportowe sukcesy z nieprzewidywalnością i charyzmą freakfightowej sceny. Dla Materli była to szansa, by pokazać swoje umiejętności w zupełnie innej formule i sprawdzić się w starciu czysto bokserskim.

Załęcki natomiast mógł tym pojedynkiem umocnić swoją pozycję w świecie freakfightów i udowodnić, że potrafi przeciwstawić się utytułowanemu rywalowi. Spotkanie w Gliwicach było więc naturalnym punktem styku sportu i widowiska, które od początku budziło ogromne zainteresowanie fanów.

Dla Michała Materli był to powrót do starych czasów, bowiem areną walk był ring, tak samo jak w pierwszych walkach w KSW. Starcie zaczęło się bardzo sensacyjnie, już w pierwszej rundzie Dawid Załęcki trafił Michała Materlę, ten padł na matę, był liczony i zdołał wrócić do walki. "Crazy" również był rozcięty i zakrwawiony, bowiem zdołał przyjąć kilka ciosów.

W dwie minuty walki zdarzyło się więcej niż w niejednej pełnodystansowej walce. Minutę po wstaniu Materla wypalił potężnym prawym, który posłał na deski Załęckiego. Rywal nie doszedł do siebie i sędzia przerwał pojedynek. Obaj wyszli z tego boju mocno pokiereszowani i z poszkodowanymi twarzami. Bez wątpienia była to najbardziej efektowna walka na FAME27.

FAME MMA 27: Michał Materla - Dawid Załęcki Fame MMA materiały prasowe

Michał Materla Wojciech Strozyk/REPORTER East News

