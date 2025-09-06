Co za walka. Materla padł na deski, wstał i wypalił. Brutalny nokaut na FAME 27
Michał Materla i Dawid "Crazy" Załęcki dali niesamowite brutalne show na gali FAME 27 w PreZero Arena Gliwice. Starcie trwało tylko jedną rundę, ale było pełne zwrotów akcji. Po kilku mocnych wymianach "Crazy" trafił i posłał Materlę na deski. Ten jednak się nie poddał, wstał i wypalił jeszcze mocniej. Po jego ciosie Załęcki już prędko nie wstał. Sędzia przerwał bój, a były mistrz KSW zapisał na swoim koncie efektowny triumf.
Michał Materla kontra Dawid Załęcki było jednym z najgłośniejszych wydarzeń gali FAME 27: KINGDOM, która odbyła się w PreZero Arenie w Gliwicach. Starcie zakontraktowano jako profesjonalną walkę bokserską - 6 rund po 3 minuty w dziesięcio uncjowych rękawicach.
Materla, były mistrz KSW i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zawodników MMA, od lat uchodzi za ikonę rodzimego sportu walki. Załęcki, znany szerokiej publiczności jako "Crazy", zyskał popularność w federacjach freakowych, gdzie dał się poznać jako twardy, nieustępliwy zawodnik chętnie podejmujący wyzwania.
Pojedynek dwóch wyrazistych postaci wzbudzał więc ogromne emocje, bo zestawiał doświadczenie i sportowe sukcesy z nieprzewidywalnością i charyzmą freakfightowej sceny. Dla Materli była to szansa, by pokazać swoje umiejętności w zupełnie innej formule i sprawdzić się w starciu czysto bokserskim.
Załęcki natomiast mógł tym pojedynkiem umocnić swoją pozycję w świecie freakfightów i udowodnić, że potrafi przeciwstawić się utytułowanemu rywalowi. Spotkanie w Gliwicach było więc naturalnym punktem styku sportu i widowiska, które od początku budziło ogromne zainteresowanie fanów.
Dla Michała Materli był to powrót do starych czasów, bowiem areną walk był ring, tak samo jak w pierwszych walkach w KSW. Starcie zaczęło się bardzo sensacyjnie, już w pierwszej rundzie Dawid Załęcki trafił Michała Materlę, ten padł na matę, był liczony i zdołał wrócić do walki. "Crazy" również był rozcięty i zakrwawiony, bowiem zdołał przyjąć kilka ciosów.
W dwie minuty walki zdarzyło się więcej niż w niejednej pełnodystansowej walce. Minutę po wstaniu Materla wypalił potężnym prawym, który posłał na deski Załęckiego. Rywal nie doszedł do siebie i sędzia przerwał pojedynek. Obaj wyszli z tego boju mocno pokiereszowani i z poszkodowanymi twarzami. Bez wątpienia była to najbardziej efektowna walka na FAME27.