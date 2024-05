Co za słowa trenera Tysona Fury'ego. Nokaut w pierwszej rundzie

Już w sobotę 18 maja dojdzie do hitowego starcia między Tysonem Furym a Ołeksandrem Usykiem. Walka o mistrzostwo wagi ciężkiej to jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków tego roku. Według trenera Fury'ego, SugarHilla Stewarda, jest jedna metoda, która powinna szybko rozłożyć ukraińskiego boksera na łopatki. Ujawnił taktykę.

Tyson Fury znokautuje rywala już w pierwszej rundzie?

Associated Pres / © 2024 Associated Press

Fury przygotowuje się do walki w wadze ciężkiej z Usykiem w Riyadzie / Associated Pres / © 2024 Associated Press

Najważniejszą zasadą, jaką Steward miał przekazać Fury'emu, jest proste "dorwij ich, zanim oni dorwą ciebie" i dążenie do jak najszybszego zwalenia przeciwnika z nóg i wyeliminowaniu go z pojedynku. Takie działanie popłaciło m.in. w walkach z Deontayem Wilderem (Fury wygrał dwie z trzech). Trener stwierdził ponadto, że dbania o siebie na ringu uczy niewielu szkoleniowców, chodzi przecież o to, by nie tylko uderzyć, ale również nie zostać uderzonym.