38-letniego Jacka Culcaya doskonale pamiętają polscy kibice boksu, a pamięcią wystarczy sięgnąć do 2017 roku . Wówczas w hali Prudential Center w Newarku naprzeciwko urodzonego w Ekwadorze, a reprezentującego Niemcy pięściarza, stanął Maciej Sulęcki . I ta noc należała do naszego pięściarza, "Striczu" był wówczas na fali wznoszącej i odniósł najcenniejsze zwycięstwo w karierze . Pięściarz z Warszawy, będący wówczas zawodnikiem niepokonanym, wygrał z mistrzem świata w boksie olimpijskim (Mediolan 2009 rok) jednogłośnie na punkty .

Wielka batalia w ringu. Rosjanin mistrzem świata, nokaut w 11. rundzie

Jak potoczyły się dalsze losy obu zawodników? Maciej Sulęcki, szukając zarobku , w grudniu zeszłego roku wystąpił na gali freak fightowej, gdzie przegrał w pojedynku na zmiennych zasadach (boks mieszał się co runda z K-1) z reprezentantem MMA Normanem Parke'em , a Culcay stanął właśnie do walki o mistrzostwo świata jednej z poważanych federacji w boksie zawodowym.

Do starcia o pas doszło w Turning Stone Resort & Casino w Weronie, w stanie Nowy Jork. Obaj pięściarze, zarówno Culcay jak i Murtazalijew, dali znakomite widowisko. Obaj nie mieli nic do stracenia, zdając sobie sprawę, że w karierze jednego taka szansa może się już nie powtórzyć. Choć to warto zaznaczyć, że w tym sporcie nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli za danym pięściarzem stoi wprawny promotor.