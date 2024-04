Na to wydarzenie od dawna czekają fani sportów walki. Naprzeciwko siebie staną dwie gwiazdy - Ołeksandr Usyk i Tyson Fury. Stawką pojedynku są pasy mistrzowskie federacji WBA, IBF, WBO, IBO oraz WBC. Do hitowej walki miało dojść w lutym tego roku w Rijadzie, jednakże na ostatniej prostej reprezentant Wielkiej Brytanii doznał kontuzji łuku brwiowego i musiał wycofać się ze starcia, a menedżer sportowca - Frank Warren przekazał, że zawodnikowi założono aż 15 szwów.

"Doszło do tego (kontuzji boksera - przyp. red). w trakcie sparingu, kiedy chorwacki zawodnik wagi ciężkiej uderzył Tysona łokciem. Naprawdę jesteśmy potężnie rozczarowani. Współczuję nie tylko Tysonowi, ale też Usykowi oraz jego ekscelencji Turkiemu Alalshikhowi, który włożył wiele wysiłku, by doprowadzić do tego pojedynku" - tłumaczyła osoba z otoczenia gwiazdora.