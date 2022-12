Co on znowu wymyślił. Tyson Fury chce walczyć z... emerytami!

Boks. Tyson Fury chce walczy z Davidem Price'em i Davidem Haye'em

- Zastanawiam się, czy mógłbym wypełnić wraz z Davidem Price'em stadion Old Trafford lub Anfield? Wiem, że on przebywa na sportowej emeryturze, ale moglibyśmy zrobić taką walkę nawet bez pasa WBC w stawce. Nasza rywalizacja była naprawdę duża i długo trwała. To był jedyny Brytyjczyk, który naprawdę mnie pobił, dlatego wierzę, że we dwójkę moglibyśmy zapełnić stadion. Tak samo mogłoby być z Davidem Haye'em - przekonuje Fury.