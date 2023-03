Adam Kownacki z wymownym wpisem. Jest ruch menedżera Polaka

- Nie chcę też przesadnie się żalić i oczerniać menedżera. Taki jest ten biznes i generalnie sport, więc trzeba to zaakceptować. Jednak po prostu chciałbym wiedzieć, na czym stoję, bo jakby nie było mam też oferty z Polski. Potrzebuję wiedzieć, co mam zrobić ze swoim życiem. W takim momencie wręcz odechciewa się uprawiać ten sport - mówił Kownacki w wywiadzie dla Interii . W zasadzie nawet podczas rozmowy Polak miotał się w rozterkach, którą drogą pójść, zniesmaczony tym, jak szybko dla wielu osób przestał być ważny i wylądował, jakkolwiek zabrzmi to brutalnie, na peryferiach wielkiego boksu.