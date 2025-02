Tyle tylko, że IBA do dnia dzisiejszego nie pokazała twardego dowodu na to, że badania pogrążyły obie pięściarki. To dlatego Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie miał żadnych podstaw, by wykluczyć je z olimpijskich zmagań we Francji. A tam obie, w dwóch różnych kategoriach wagowych, sięgnęły po złote medale.