Cios poza ringiem, niesamowite wieści w sprawie polskiego boksera. To już oficjalne!

Jak to jest zostać pełnoprawnym mistrzem świata, gdy dotąd było się tylko tymczasowym? O tym przekonał się właśnie Kevin Lerena (30-3, 14 KO), który jest beneficjentem decyzji pogromcy Polaków Lawrence'a Okoliego (20-1, 15 KO). Brytyjczyk, który na tronie WBC w kategorii bridger rozsiadł się po pokonaniu Łukasza Różańskiego (15-1, 14 KO), zrzekł się tytułu. To posunięcie toruje drogę do wielkiego pojedynku innemu Polakowi, który obecnie, dzięki niedawnemu majstersztykowi, zajmuje... pierwsze miejsce! Adam Balski jest o włos od walki marzeń.