"Trzeba przyznać, jest egzotycznie", "prowizorka", "luksusów, umówmy się, nie ma", "walka w stodole" - tego typu reakcje zaczęły zalewać media społecznościowe, gdy za sprawą cutmana Łukasza Toborka pojawiały się krótkie, kilkunastosekundowe filmiki z kulisów.

Mariusz Wach zgodnie z planem tłem dla Tysona Fury'ego

Nawet Wacha, który nie był wychowany w luksusach, mogło to mierzić, bo wyglądało tak, jakby nagle znalazł się w przypadkowym czasie w przypadkowym miejscu. Obskurna niebieska ściana, plastikowe krzesło, w tle kosz na śmieci, butelki w zgrzewce.

"U Fury'ego warunki w szatni nieco lepsze, ale też szału nie ma" - to z kolei trafna konstatacja, gdy idzie o warunki u Fury'ego. U niego tło wypełniała czerwona ścianka, a gdy siedział już przy tejpowaniu (owijaniu specjalnymi owijkami dłoni), przygrywała mu muzyka z postawionej obok wielkiej, dyskotekowej kolumny.

A co do samej walki, która znajdzie się w serialu na temat rodziny "Króla Cyganów"? Z punktu widzenia faworyzowanego Brytyjczyka wszystko rozpoczęło i rozwijało się zgodnie z planem.

Wach już w pierwszej rundzie zbierał lanie, nie mogąc poradzić sobie z niekonwencjonalnym stylem skaczącego i wykonującego mnóstwo przyruchów Fury'ego.

"W drugiej rundzie chwila dekoncentracji sprawia, że Fury zostaje trafiony podstępnym prawym sierpowym. To tylko rozpala w nim płomień i zaczyna okładać Wach, który miota się do gongu" - relacjonował Mark Butcher na platformie X.

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Dla Wacha lepsza była czwarta runda, w której nogi Fury'ego nieco zwolniły. Wcześniej jednak znów lokował ciosy na głowie Polaka, zwłaszcza lewe proste przedzierające się przez gardę. Polak ratował się, z racji gabarytów, klinczami. Powrót Tysona do ataków nastąpił także w piątej rundzie, tym razem prawe sierpowe wstrząsały głową Wacha.

Śledzący walkę Butcher zaznaczył, że Wach w tarapatach znalazł się w 6. rundzie, a ratunkiem dla niego okazał się być gong, oznaczający koniec tej odsłony. Wach przegrywał wszystkie rundy do wiwatu. Co mu pozostało? Jedynie liczenie na jeden, szczęśliwy cios, w jeszcze lepszym stylu od tego zadanego w drugiej rundzie.

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Rozbity Mariusz Wach swoją dzielą postawę zakończył na siedmiu rundach. Do ósmej już nie wyszedł ze swojego narożnika. To kolejna porażka 46-letniego weterana z Małopolski, a zdrowie ma się tylko jedno...

Walka Fury'ego z Wachem nie była transmitowana na żywo w telewizji. Zostanie pokazany w późniejszym terminie w ramach trzeciego sezonu programu "At Home with the Furys". Brytyjski kolos nawiązał współpracę z Netflixem na potrzeby dwóch sezonów popularnego reality show, w którym ukazuje swoje życie poza ringiem i z rodziną.

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