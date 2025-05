Aleksiej Sewostjanow wyszarpał wygraną. Proksa: Jestem z niego dumny

W tej kategorii wagowej to już nie są przelewki, ciosy ważą bardzo dużo i o tym wszystkim mogliśmy przekonać się w ćwierćfinałowym starciu Sewostjanowa z Yasarem . Nasz reprezentant lepiej wszedł w pojedynek i już w pierwszej rundzie zmusił arbitra do liczenia Turka. Aż dziw, że jeden z sędziów widział w tej odsłonie przewagę rywala, punktując jego wygraną. W drugiej odsłonie do odrabiania strat rzucił się rywal, zmuszał naszego zawodnika do momentami chaotycznej defensywy i w pewnej chwili, po mocnym ciosie, podopieczny trenera Grzegorza Proksy dość widowiskowo znalazł się na deskach .

Aleksiej Sewostjanow: Chcę reprezentować Polskę w los Angeles

- To wszystko prawda. Pracujemy i mamy na to dużo czasu, a trzeba powiedzieć, że jest on w treningu od trzech tygodni. Jest to nieprawdopodobne, jestem z niego bardzo dumny! Dla niego był to bardzo ważny pojedynek z racji swoich przodków, którzy byli Polakami. Dlatego ten pojedynek był dla niego z ładunkiem emocjonalnym i trudno było go powstrzymać od tego, by spokojnie boksować. Za bardzo chciał, to go trochę zawiodło i tak często jest, gdy emocje nami targami, ale powtórzę, że jestem z niego dumny - odparł w rozmowie z Interią Grzegorz Proksa.