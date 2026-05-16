Ciężki nokaut w Niemczech. Padł już po pierwszym ciosie, kilka sekund i koniec

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Do rzadko spotykanych scen doszło w piątkowy wieczór na terenie naszych zachodnich sąsiadów. Jedna z walk gali bokserskiej w Mannheim zakończyła się już po kilku sekundach. Reprezentant gospodarzy, Viktor Jurk, potrzebował zaledwie jednego ciosu, by posłać na deski swojego przeciwnika. "Czy to najszybszy nokaut świata?" - od razu zaczął się zastanawiać pokazujący wspomniane wydarzenie DAZN. Wideo błyskawicznie obejrzało ponad milion osób.

Bokser w niebieskich spodenkach stoi na ringu; sędzia pochyla się nad leżącym przeciwnikiem w czerwonych spodenkach.
Viktor Jurk ciężko znokautował Edwina Castillox.com/DAZNBoxingmateriał zewnętrzny

Głównym daniem wydarzenia zorganizowanego u naszych zachodnich sąsiadów była konfrontacja pomiędzy Paddym Donovanem a Karenem Chukhadzhianem. Na szali nie leżał pas mistrzowski, ale za to zwycięzca zapewnił sobie pierwszeństwo do walki o mistrzostwo świata IBF w wadze półśredniej. Z triumfu cieszył się pierwszy z panów. Jednak jego sukces kompletnie przyćmiła jedna z wcześniejszych konfrontacji. Mowa o starciu miejscowego Viktora Jurka z Kolumbijczykiem Edwinem Castillo.

Nowy werdykt w walce Polaka. Nagła zmiana po dwóch dobach. Niebywałe

Europejczyk nie kalkulował od momentu, gdy usłyszał sygnał rozpoczynający widowisko. Od razu ruszył na oponenta z Ameryki Południowej i potężnym ciosem ściął go z nóg. 23-latek padł nieruchomo na matę i już wtedy stało się jasne, że to koniec. Sędzia co prawda próbował liczyć, lecz cud się nie wydarzył, a wypełniona SAP Arena w Mannheim oszalała z radości. Tak samo zresztą jak organizatorzy eventu. O gali, za sprawą nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych DAZN, usłyszał cały bokserski świat.

Szeremeta pójdzie się bić do MMA. Podała jeden powód. Niczego nie ukrywa

Viktor Jurk nokautuje pierwszym ciosem. Niemiec dał pokaz przed własną publicznością

"Czy to najszybszy nokaut świata?" - mogliśmy przeczytać w opisie krótkiego filmu. "Wezwijcie medyków. Liczy bez powodu, a potem po prostu odchodzi" - był przerażony komentator, który kompletnie nie rozumiał zachowania arbitra ringowego. "Jedyną rzeczą, która mogła uniemożliwić walce zapisanie się w historii, było rozpoczęcie liczenia, pomimo faktu, że Castillo leżał bez ruchu" - pisał w swojej relacji Ben Talintyre z "news.com.au".

"Blisko, ale nokaut Jimmy'ego Thundera nad Crawfordem Grimsleyem w 1,5 sekundy z 1997 roku wciąż pozostaje najszybszym" - odpowiedziało w komentarzu konto "Undaunted" na portalu X w temacie pytania zadanego przez DAZN. Tak czy inaczej, Viktor Jurk zwrócił na siebie uwagę. Co warto zaznaczyć, mowa o wciąż niepokonanym zawodniku. 26-latek szczyci się bilansem 14-0. Aż dwanaście pojedynków kończył przed czasem.

Zobacz również:

Anglia, Stany, a może kontrakt z szejkami. Julia Szeremeta przed trudnym wyborem.
Boks

Anglia, Stany, a może kontrakt u szejków. Szeremeta przed trudnym wyborem

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Młody, umięśniony mężczyzna o krótkich włosach, bez koszulki, stoi bokiem na tle ciemnego, jednolitego tła, ze skupionym wyrazem twarzy.
Viktor JurkGregor Fischer / DPA AFP
Ręka boksera w niebieskiej rękawicy bokserskiej, sznurowanej przez drugą osobę, w tle niewyraźni obserwatorzy.
BoksROBYN BECKAFP
Para czerwonych rękawic bokserskich leży na macie obok niebieskiego ringu bokserskiego, w tle widać rozmazane elementy sali treningowej.
BoksMIGUEL MEDINAAFP
Andrzej Kostyra: Trzy medale mistrzostw świata to wielki sukces polskiego boksuPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja