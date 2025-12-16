Wydarzenie, o którym mowa, odbyło się w Tatrze Polskim w Warszawie, które było sceną dla gali finałowej XXIX Konkursu Grand Press 2025. W pewnym momencie przyszedł czas na jeden z laurów specjalnych, a mianowicie nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego, śp. znakomitego dziennikarza i nieodżałowanego komentatora. Słowem - starszego kolegi, a w zasadzie mistrza dla ogłoszonego laureata.

Tomasz Dylak odpowiada na pragnienie Janusza Pindery. Wzruszające

Jury w kilkuosobowym składzie zdecydowało, że zaszczytne wyróżnienie zostanie przyznane redaktorowi Januszowi Pinderze. Znawca wielu dyscyplin sportu, obecnie najbardziej znany z komentowania gal boksu olimpijskiego i zawodowego, 7 listopada wkroczył w 70. rok życia. Niestety jego aktywność zawodową zastopowała ciężka choroba. Córka Anna poinformowała o udarze, a syn patrona nagrody, Tomasz Tomaszewski, w rozmowie z Interią dodał, że mistrza słowa i pióra z nóg ściął także wylew.

Córka redaktora wytrzymała próbę emocji i bardzo ładnie, czego jej tata by się nie powstydził, odczytała krótką przemowę, przygotowaną przez pana Janusza. W jednym z fragmentów, jak na człowieka sportu z krwi i kości przystało, redaktor rzucił wielkie wyzwanie chorobie.

"Żałuję, że nie mogę podziękować osobiście i spotkać się z państwem tego wieczoru, niestety obecnie toczę walkę o powrót do zdrowia po udarze. Wierzę jednak, że powrócę do mojej największej pasji, czyli komentowania wielkich walk bokserskich. I że spełnię moje największe, dziennikarskie marzenie i będę mógł skomentować polski złoty medal w boksie na najbliższych igrzyskach olimpijskich. Życzę tego z całego serca sobie, polskiemu pięściarstwu i polskiemu sportowi" - zapowiedział nieustępliwą walkę.

W reakcji rozległa się burza zasłużonych braw, a Interia podążyła tropem redaktora i skontaktowała się z Tomaszem Dylakiem, trenerem kadry narodowej kobiet w boksie. To właśnie ten szkoleniowiec, nie od rzeczy nazywany nowym "Papą" Stammem, doprowadzając do spektakularnego rozkwitu rodzimego boksu pań, osiągnął już gigantyczny sukces. Razem z Julią Szeremetą w Paryżu sięgnęli po wicemistrzostwo olimpijskie, co było przełamaniem niemocy trwającej od 32 lat!

"Granice? Nigdy żadnych nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją. Tylko niemożliwe jest warte wysiłku!" - te dwie dewizy oddają to, jakim człowiekiem jest Dylak. Krótko mówiąc, celem selekcjonera jest złoty medal w Los Angeles. Plan minimum to dwa medale, a plan (nie tylko marzenia) sięgają wywalczenia w Ameryce Północnej trzech "krążków". A jeśli chcecie znacznie lepiej poznać szkoleniowca młodego pokolenia, ostatnią rozmowa z Interią jest doskonałą lekturą - więcej TUTAJ!

Chcąc dodać animuszu Januszowi Pinderze, zakłóciłem wakacyjny mir trenerowi Dylakowi, zapoznając go ze słowami redaktora Pindery. I z prośbą, by się do nich odniósł. Na reakcję "szefa" kobiecego boksu nie musiałem długo czekać.

- Przeczytałem słowa Pana Janusza i zaszkliły mi się oczy. Zrobiłem screen, by sobie przypominać, że nie walczymy tylko dla siebie. Nie pamiętam, by w ostatnim czasie coś tak mocno mnie zmotywowało. Wiem, że złoty medal olimpijski to najcięższe zadanie dla sportowca i trenera, ale wierzę głęboko, że jesteśmy w stanie tego dokonać. W moich wizjach już pojawił się obraz wzruszonego Pana Janusza mówiącego: "właśnie spełniło się moje największe marzenie w życiu!", a obok komentujący wspólnie z nim Piotr Jagiełło dopowiedziałby: "Panie Januszu, oni to zrobili! Dokonali tego co kilka lat temu było niemożliwością!" - napisał mi Tomasz Dylak.

Ale to nie wszystko. W dwóch ostatnich zdaniach dodał:

- Mam ogromny szacunek do Pana Pindery, od dziecka jego głos towarzyszył mi w moim życiu, od paru lat dzwonimy do siebie i nawet gdy jest w szpitalu mam z nim kontakt. Mogę obiecać, że zrobię wszystko co tylko mogę, by marzenie Pana Janusza się spełniło! - zapowiedział szkoleniowiec.

Artur Gac

Trener Tomasz Dylak o srebrnym medalu Julii Szeremety. WIDEO Artur Gac INTERIA.TV

Tomasz Dylak, trener reprezentacji Polski Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP

Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego dla Janusza Pindery, Tomasz Tomaszewski (w środku), Izabela Tworzydło (z prawej), nagrodę odbiera córka Anna Anita Walczewska East News

Julia Szeremeta Krzysztof Radzki East News