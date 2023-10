Ołeksandr Usyk ma się czego obawiać? Frank Warren nie daje za wygraną

Rzecz tyczyła się wydarzeń z piątej rundy, gdy po jednym z ciosów, jaki wylądował w okolicy pasa Usyka, ukraiński czempion padł na matę ringu i zaczął zwijać się z bólu. Sędzia Luis Pabon zinterpretował to uderzenie jako nieprzepisowy cios, zadany poniżej pasa, w związku z czym mistrz dostał tyle czasu, ile potrzebował na dojście do siebie. Łącznie przez prawie cztery minuty Usyk zbierał się, aby móc kontynuować walkę. W końcu sam rozstrzygnął pojedynek na swoją korzyść, co nastąpiło w 9. rundzie, gdy pretendent został znokautowany.