Ciąg dalszy afery. Adamek kłamał w żywe oczy? Chalidow reaguje na jego słowa

Tomasz Adamek w rozmowie z Andrzejem Kostyrą został zapytany o ewentualny rewanż z Mamedem Chalidowem . Pięściarz bez zastanowienia odpowiedział, że rywal zadzwonił do niego i poprosił o kolejną walkę . W tamtym momencie "Góral" nie mógł potraktować go jednak priorytetowo.

- Tomek... ale Mameda to ty szanuj chłopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać. Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek - napisał Błachowicz.