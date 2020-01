Pod koniec marca na gali w Chicago może dojść do walki o wakujący pas mistrza świata WBO wagi cruiser z udziałem Krzysztofa Głowackiego (31-2, 19 KO). Rywalem Polaka miałby być Lawrence Okolie (14-0, 11 KO), w którego - mimo budzącego kontrowersje stylu boksowania Brytyjczyka - wierzy m.in. były irlandzki mistrz świata, obecnie promotor i ekspert Barry McGuigan.

- Ludzie mówią, że Okolie walczy nieczysto i za dużo klinczuje, że ma negatywny styl, ale popatrzmy na jego bilans. Nokautuje każdego. Dysponuję niewiarygodną siłą. Frustruje rywali. Są w pewnym momencie zmordowani, a Lawrence ich wtedy zmiata z ringu - powiedział McGuigan.



- W tym roku dojdzie do walki o pas z udziałem Lawrence'a. Nie mam wątpliwości, on wykorzysta taką szansę, będzie wyglądał lepiej w konfrontacjach z najlepszymi. Podniesienie poprzeczki w górę wymaga ryzyka, co zmusi Lawrence'a do bardziej otwartej walki. Rywale z czołówki nie pozostawią mu wyboru - dodał legendarny czempion.



Przypomnijmy, że po wypełnionej błędami sędziego i faulami czerwcowej walce Głowackiego z Mairisem Briedisem i intensywnych, wielomiesięcznych staraniach strony polskiej, władze WBO nakazały rewanż, ale Łotysz zwakował pas. Okolie (posiadacz tytułu mistrza Europy, który zdobył w wygranej przed czasem walce z z Yvesem Ngabu w październiku zeszłego roku) jest natomiast drugi w rankingu WBO - tuż za Głowackim, a Eddie Hearn chce ich konfrontacji 28 marca w "Wietrznym Mieście", na gali, której walką wieczoru będzie zapewne starcie Kamil Szeremeta vs Giennadij Gołowkin o pas IBF wagi średniej.