Kiedyś wydawało się, że pierwszym mistrzem wagi ciężkiej z meksykańskimi korzeniami może być Chris Arreola (38-5-1, 33 KO), przegrał jednak trzy walki o pas WBC. Do historii przeszedł natomiast Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO), który trzy tygodnie temu pokonał przed czasem Anthony'ego Joshuę. - On zrobił to, co nie udało mi się w trzech podejściach - mówi najbliższy rywal Adama Kownackiego (19-0, 15 KO).

Zdjęcie Chris Arreola (z lewej) w walce z Jeanem Pierre'em Augustinem /AFP

- Wyrazy uznania dla tego chłopaka. Dostał szansę i w pełni ją wykorzystał. Kiedyś chciał być taki jak ja, dziś jest mistrzem świata i to ja chciałbym być jak on. Kiedy oglądałem jak wygrywa z Joshuą bardzo się cieszyłem szczęściem jego i jego rodziny. Może Joshua potraktował go nieco ulgowo i nie do końca docenił, mam jednak nadzieję, że w rewanżu znów wygra Ruiz - dodał "Koszmar".



Arreola w pojedynkach mistrzowskich przegrywał kolejno z Witalijem Kliczką, Bermane'em Stiverne'em oraz Deontayem Wilderem. Jego starcie z Kownackim odbędzie się 3 sierpnia na Brooklynie.