Kiedy przychodzi do analiz walki Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) z Anthonym Joshuą (24-1, 22 KO) bardzo często pada argument przewagi psychologicznej mistrza WBC nad championem IBF/WBA/WBO. Podobnego zdania jest Chris Arreola (38-6-1, 33 KO).

- Joshua jest zbyt ucywilizowany, by pokonać Fury'ego - przekonuje "Koszmar", który sam ma przed sobą trudną walkę z Andym Ruizem Jr (33-2, 22 KO).

- Fury jest bardziej nieprzewidywalny i bardziej ostry. Joshua natomiast przyzwyczaił się już trochę do luksusów, do lepszego życia, i nie ma w nim już tego ognia. Trochę jak było to pokazane w filmie Rocky. A potem coraz trudniej ci wstać z jedwabnych prześcieradeł i pójść na trening - przekonuje Arreola.



Przypomnijmy, że Joshua i Fury podpisali kontrakty na dwie walki. Ta pierwsza powinna się odbyć na przełomie czerwca i lipca. Zyski zostaną podzielone po równo, natomiast w rewanżu w stosunku 60 do 40 na korzyść zwycięzcy pierwszej potyczki.