Chciał tej walki, aby zakończyć debatę, kto jest lepszy

Mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC złożył niespodziewanie propozycję Anthony'emu Joshui (24-3, 22 KO), a ten przyjął zaproszenie do tańca na jego warunkach, niekorzystnych dla siebie finansowo (podział zysków 60/40). Pojedynek ma odbyć się 3 grudnia na obiekcie Principality Stadium w Cardiff, który może pomieścić 80 tysięcy kibiców.

Boks. To dlatego Tyson Fury chciał tej walki

- On chce to wygrać w sposób znaczący i efektowny, najlepiej szybko przez nokaut. A tym samym zamknąć toczoną latami debatę, który z nich jest lepszy. Nie ma w nim żadnego strachu, bo w sumie czemu miałby się czegoś obawiać? Ma wszystko, by zneutralizować Joshuę - dodał członek zespołu Fury'ego.