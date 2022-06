Ceremonia ważenia gali bokserskiej Polsat Boxing Promotions 8 w Toruniu podczas żużlowych Derbów Pomorza

Motoarena to macierzysty stadion klubu Apator Toruń i jeden z najnowocześniejszych torów żużlowych świata. Cyklicznie odbywają się tu mecze polskiej ligi oraz elitarne międzynarodowe zawody Speedway Grand Prix. Obiekt mieści 15 500 widzów i zapewnia doskonałe warunki do oglądania zawodów. A w piątek 24 czerwca będzie na co popatrzeć! Oprócz żużlowych Derbów Pomorza pomiędzy klubami z Torunia i Grudziądza, na Motoarenie odbędzie się także oficjalna ceremonia ważenia przed galą Polsat Boxing Promotions 8.

Tradycją polskiego żużla jest to, że fani pojawiają się na stadionie nawet na półtorej godziny przed startem meczu. Zwykle ten dodatkowy czas upływa im na pogawędkach o formie klubu przy tradycyjnej kiełbasce z grilla serwowanej na trybunach. W piątek dodatkową atrakcją będzie spotkanie z bohaterami gali Polsat Boxing Promotions, która odbędzie się 25 czerwca w Arenie Toruń. Oficjalna ceremonia ważenia przed galą rozpocznie się o godzinie 19:30, a więc pół godziny po otwarciu bram Motoareny. Fani w drodze na trybuny będą mogli z bliska obejrzeć uczestników sześciu walk zawodowych, w tym Radomira Obruśniaka, który powalczy o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze lekkiej oraz kubańskiego czarodzieja ringu - Ihosvany’ego Garcię, który pół roku wcześniej w toruńskim Dworze Artusa zdeklasował świetnie znanego Przemysława Gorgonia.

Ceremonię ważenia będzie można oglądać stojąc tuż obok sceny oraz siedząc na trybunach i spoglądając na stadionowy telebim. Wszyscy fani obecni na Motoarenie wezmą także udział w losowaniu bezpłatnych zaproszeń na galę Polsat Boxing Promotions. Ci którym zabraknie szczęścia, będą mogli w wyjątkowych promocyjnych cenach zakupić bilety na sobotnie wydarzenie w rozstawionych na Motoarenie biletomatach oraz bezpośrednio od hostess Polsat Boxing Promotions i maskotki tej organizacji o imieniu Wilku. Po zakończeniu ceremonii ważenia Wilku wraz z hostessami Polsat Boxing Promotions i pięściarzami zakontraktowanymi na sobotnią galę, zasiądą na trybunach i będą kibicować żużlowcom z Torunia i Grudziądza.