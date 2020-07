Carlos Takam (39-5-1, 28 KO) przyjął ofertę na kilkanaście dni przed terminem i pokonał nad ranem Jerry'ego Forresta (26-4, 20 KO). Ale to nie było jego największym zmartwieniem. Zaledwie tydzień przed walką zmarł mu ojciec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna dziewczyna bokserskiego mistrza. Fernanda Gomez lubi pławić się w luksusie. Wideo INTERIA.TV

Kameruńczyk zastąpił złapanego po raz trzeci na dopingu Jarrella Millera. Wykorzystał szansę, bo wcześniej szykował się do niedoszłej ostatecznie potyczki z Oscarem Rivasem. Fizycznie był więc gotowy, gorzej było jednak z "mentalem".

Reklama

- Tydzień temu umarł mi tata, więc przybyłem na walkę z ciężkim sercem. To nie było najefektowniejsze zwycięstwo w mojej karierze, za to na pewno najważniejsze. Wziąłem pojedynek z krótkim wyprzedzeniem, bo perspektywa występu na antenie ESPN była zbyt duża. Teraz chcę każdego z czołówki, każdego kto jest w piątce najlepszych - mówi były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej.



- Spodziewałem się większej wojny w ringu, zabrakło może nokautu, ale i tak to najważniejsza wygrana w mojej karierze - dodał Takam.



- Carlos przyjął walkę na dwanaście dni przed terminem, zmarł mu ojciec, ale on pokazał wszystko to, co cechuje takiego weterana. To wielki profesjonalista i z optymizmem patrzę na jego przyszłość w wadze ciężkiej, pomimo iż dobija do czterdziestki - dodał promotor Joe DeGuardia.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>