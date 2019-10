Były trener Władymira Kliczki, James Ali Bashir, został pobity na ceremonii ważenia przed walką Claressy Shields z Ivaną Habazin o mistrzostwo świata WBO i WBC wagi super półśredniej. Pojedynek zaplanowany na gali we Flint (USA) został odwołany.

Jak poinformowały miejscowe media, do pierwszej sprzeczki słownej doszło na "scenie", gdzie odbywało się ważenie zawodniczek. Chwilę później Bashir, szkoleniowiec Habazin, usiadł na krzesełku. Wówczas został zaatakowany przez niezidentyfikowaną osobę.

W internecie pojawił się krótki film, na którym widać leżącego zakrwawionego trenera bokserskiego. Po udzieleniu pomocy lekarskiej Bashir odzyskał przytomność i został przewieziony do szpitala.

Pojedynek Amerykanki Shields (9-0, 2 KO), mistrzyni olimpijskiej z Londynu i Rio de Janeiro, z Chorwatką Habazin (20-3, 7 KO) został odwołany, jednak pozostałe walki mają odbyć się zgodnie z planem.

Do tej pory mistrzynią świata WBC w kategorii super półśredniej była Ewa Piątkowska (13-1, 4 KO). Jak informowaliśmy, zawodniczka z Warszawy została uznana przez World Boxing Council "mistrzynią w zawieszeniu" (champion in recess).

Do awantury, choć nie na taką skalę, doszło także w Częstochowie podczas czwartkowego ważenia przed potyczką mistrzyni globu WBO w super piórkowej Ewy Brodnickiej (18-0, 2 KO) z Edith Soledad Matthysse (17-10-1, 1 KO). Podczas tradycyjnego "face to face" Polka pocałowała rywalkę w usta, zaś Argentynka spoliczkowała Brodnicką. Do bijatyki nie doszło dzięki szybkiej reakcji organizatorów.

Podczas piątkowej gali "Tymex Boxing Night 9" Brodnicka zwyciężyła niejednogłośną decyzję sędziów (95:96, 96:94, 97:93). Z kolei w walce o pas międzynarodowego mistrza Polski w super średniej częstochowianin Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO) wypunktował Gambijczyka Patricka Mendy'ego (18-15-3, 1 KO). W innej potyczce Łukasz Wierzbicki (18-1, 7 KO) przegrał w drugiej z Brytyjczykiem Louisem Greene'm (11-1, 6 KO). Zwycięstwa zanotowali m.in. Marcin Siwy (20-0, 8 KO), Patryk Szymański (20-2, 10 KO) i Oskar Wierzejski (2-0).