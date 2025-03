Były mistrz świata zawieszony. Prawie dwa lata po walce, jest komunikat

27-latek długo nie cieszył się z bycia najlepszym na świecie. W maju doszło do ekspresowego rewanżu. Wyspiarz przed własną publicznością w Manchesterze zaprezentował się zdecydowanie lepiej. Leigh Wood wytrwał do ostatniego gongu, później sędziowie jednogłośnie uznali za zwycięzcę pojedynku. Mauricio Lara po przegranej skupił się na innych przeciwnikach, by ponownie w przyszłości liczyć się w rajdzie o pas. Jego kariera została jednak przerwana na początku marca tego roku.