Były Mistrz Świata Youri Kalenga rywalem Nikodema Jeżewskiego w Wielkim Klinczu!

To będzie największe wyzwanie w zawodowej karierze Nikodema Jeżewskiego (19-0-1, 9 KO). 11 grudnia na gali „Rocky Boxing Night im. Jana Biangi” w Wielkim Klinczu zmierzy się z byłym tymczasowym Mistrzem Świata WBA wagi junior ciężkiej Youri Kalengą (25-6, 18 KO). Transmisja w sportowych kanałach Polsatu.

- Po otrzymaniu informacji o kontuzji Romana Golovashchenko (20-5, 18 KO), byłego pretendenta do tytułu Mistrza Świata IBO, rozpoczęliśmy ekspresowe poszukiwania jego zastępcy. Rozmawialiśmy z zawodnikami z szerokiej czołówki światowej, z absolutnego TOP 50 kategorii cruiser. Wybór padł na doskonale znanego polskim kibicom Youri Kalengę - mówi Krystian Każyszka, szef Rocky Boxing Promotion.



Walka Nikodema Jeżewskiego z Youri Kalengą będzie jednym z najważniejszych wydarzeń na polskich ringach profesjonalnych w 2020 roku. To wielka niespodzianka i gratka dla fanów pięściarstwa, a dla Nikodema Jeżewskiego wyzwanie o jakim marzył.



- Francuz Kalenga nosi przydomek "El Toro", czyli Byk, i zapowiada, że przyjdzie zdominować Nikodema Jeżewskiego na jego terenie. Jest strasznie zdeterminowany, bo od roku nie walczył. Chce pokazać, że wciąż jest bardzo niebezpieczny. Nikodem z kolei przed 2 miesiącami zdobył pas Międzynarodowego Mistrza Polski kategorii junior ciężkiej, ale jego ambicje sięgają znacznie wyżej - powiedział prowadzący jego karierę Krystian Każyszka.



W 2014 roku Youri Kalenga zdobył pas Mistrza Świata organizacji WBA w wersji tymczasowej po zwycięstwie niejednogłośnie na punkty nad Mateuszem Masternakiem. Cztery lata później zwyciężył wrocławianin. Ale zanim doszło do rewanżu mający kongijskie korzenie Kalenga stanął do walki o pas WBA z Denisem Lebiedievem. Na moskiewskich Łużnikach przegrał na punkty. Później boksował jeszcze o tytuł interim z Yunielem Dorticosem, ale wygrał Kubańczyk. W 2019 roku po raz kolejny gościł w Polsce - w Legionowie przegrał z Michałem Cieślakiem, choć odgrażał się, że zakończy karierę polskiego boksera.



- 11 grudnia niewielki pod względem liczby mieszkańców, ale wielki jeśli chodzi o wydarzenie sportowe Wielki Klincz będzie areną starcia, którego od pewnego czasu było w mojej głowie. Nikodem Jeżewskim wielokrotnie powtarzał, że czuje się na siłach walczyć o najwyższe cele, że nie odbiega umiejętnościami od rodaków, którzy walczyli o pasy mistrzowskie. Za 10 dni i on dostanie swoją szansę przebicia się do najlepszych. Egzaminatorem i z pewnością surowo go oceniającym będzie Youri Kalenga - podkreślił Krystian Każyszka, organizujący - we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej - Rocky Boxing Night im. Jana Biangi".



Roman Golovashchenko wygrał przed czasem aż 18 ze swoich 20 zwycięskich pojedynków, a Youri Kalenga ma również 18 wygranych przez KO lub TKO. To imponujące statystyki.



- Na zawodowych ringach 32-letni Kalenga boksuje od dekady. To pięściarz o uznanej renomie, a zwycięstwo z nim powinno być trampoliną w dalszej karierze pochodzącego z Kościerzyny 29-letniego Nikodema Jeżewskiego. Dodatkowo w Wielkim Klinczu pojawią się wielkie osobistości ze świata sportu, muzyki, filmu i polityki, którego zaprosiłem na naszą galę. Ale o tym już wkrótce - dodał prezes grupy Rocky Boxing Promotion.



Gala w Wielkim Klinczu na Kaszubach zapowiada się wielkie święto kategorii junior ciężkiej. Oprócz walki Nikodema Jeżewskiego z Youri Kalengą, dojdzie do dwóch ostatnich pojedynków Turnieju Wagi Junior Ciężkiej (Damian Smagieł - Sławomir Bryla i Andrzej Szkuta - Rafał Rzeźnik). W półfinale jest już Olimpijczyk z Rio de Janeiro i były Wicemistrz Europy Igor "Cygan" Jakubowski, którego 11 grudnia czeka walka rankingowa. Wielkim wydarzeniem będzie również zawodowy debiut mającego znakomite warunki fizyczne i dysponującego niesamowitą klasą sportową Kubańczyka Pablo Sancheza. Ale to nie koniec niespodzianek... W ringu swoje umiejętności zaprezentują również np. Dominik Harwankowski, Adrian Szczypior, Radomir Obruśniak i inni.

