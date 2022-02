- Najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj, okazując solidarność z Ukrainą i jej obywatelami. Zaprosiliśmy Kijów do przystąpienia do Paktu Wolnych Miast. Jesteśmy tu także po to, by pokazać, że jesteśmy gotowi, by pomóc. Jeśli cokolwiek się stanie, koordynujemy nasze działania z innymi samorządami, więc będziemy mogli pomóc samorządom we wschodniej Polsce, jeżeli zajdzie taka potrzeba - powiedział prezydent Warszawy.

Witalij Kliczko po spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim

- To bardzo ważny sygnał, że nasi partnerzy przyjeżdżają do nas i okazują solidarność z narodem ukraińskim (...) Naszym głównym priorytetem jest to, że musi działać infrastruktura krytyczna. Musimy zagwarantować usługi dla naszych mieszkańców: prąd, wodę, gaz, ogrzewanie. Wszystko to, co powinniśmy dostarczać mieszkańcom każdego dnia. Na wypadek rosyjskiej inwazji miasto przygotowuje bunkry dla cywilów i współpracuje z siłami zbrojnymi, tworzone są siły obrony terytorialnej - stwierdził Kliczko po spotkaniu z Trzaskowskim i Hribem.

- Dzisiejsze rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem pozwalają mi ufać, że mimo napięcia międzynarodowego rozziew między naszymi stanowiskami, jeśli nie ulega zmniejszeniu, to dzięki wspólnym wysiłkom ma szansę ulec zmniejszeniu - powiedział w Moskwie szef polskiego MSZ Zbigniew Rau.

Rosjanie deklarowali dzisiaj, że ich wojsko wycofuje się znad granicy z Ukrainą, ale nie zostało to potwierdzone przez stronę ukraińską i zachodnie media. Niepokoić może natomiast fakt, że Duma Państwowa, izba rosyjskiego parlamentu, zwróciła się dziś do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich separatystycznych republik Ukrainy.