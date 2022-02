Jamie McDonnel to były brytyjski bokser - urodzony w 1986 roku sportowiec swego czasu dzierżył tytuł mistrza świata wagi koguciej federacji WBA i IBF, można więc z całą pewnością mówić o nim jako o uzdolnionym pięściarzu.

35-latek na wiosnę ubiegłego roku ogłosił poprzez media społecznościowe swój ostateczny rozbrat z boksem - teraz, korzystając ze sportowej emerytury, odwiedził wraz z dziewczyną Polskę. I wywołał pewien skandal.



Para bowiem postanowiła zwiedzieć m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau. McDonnell udokumentował tę wyprawę na zdjęciach, które następne zamieścił na Twitterze. Fotografie - eufemistycznie rzecz ujmując - nie spodobały się zbytnio internautom.



Jamie McDonnell w Muzeum Auschwitz pozował z uśmiechem na ustach. Ostra krytyka

Widać bowiem na nich jak były mistrz i jego partnerka pozują na terenie dawnego obozu uśmiechnięci od ucha do ucha m.in. przed sławetną bramą z napisem "Praca czyni wolnym" (org. niem. "Arbeit macht frei"). Jedno z ujęć Brytyjczyk opatrzył podpisem "Cudowna wycieczka po Auschwitz, otwierająca oczy".

Takie dość swobodne zachowanie wywołało zdecydowaną reakcję twitterowiczów. Jak opisuje m.in. "The Sun", jeden z nich zadał byłemu pięściarzowi pytanie, czy zdaje sobie sprawę, że "obóz koncentracyjny to nie Disneyland".



Jamie McDonnell o swoim postępowaniu w Muzeum Auschwitz: To miejsce turystyczne, nie można się nawet uśmiechnąć?

McDonnell początkowo bronił swojej decyzji o zamieszczeniu zdjęć, nazywając komentatorów "wojownikami znad klawiatury".



Odnośnie budzącego kontrowersję opisu stwierdził: "Oznaczał on miły dzień spędzony z nią (jego partnerką - dop. red.) w Polsce, a to miejsce otwiera oczy. Wyluzujcie".



Do jednego z dyskutantów napisał z kolei: "Dobrze kolego, to lokalizacja turystyczna, czyż nie? Jeśli ją odwiedzamy, to nie możemy się nawet uśmiechnąć? Daj spokój, kumplu".



Ostatecznie jednak 35-latek zdecydował się na usunięcie wszystkich wpisów. W sieci jednak jak wiadomo nic nie ginie...



Auschwitz-Birkenau było piekłem na ziemi

KL Auschwitz-Birkenau był niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady funkcjonującym w latach 1940-1945. Szacuje się, że na jego terenie życie straciło - przebywając wcześniej w nieludzkich warunkach - co najmniej 1,1 mln osób.



W 1947 roku na terenie dawnego obozu utworzono muzeum, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o straszliwych wydarzeniach, jakie rozgrywały się na tym terenie.

