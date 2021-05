​Były mistrz świata w boksie Valentino: Wrzesiński to europejska czołówka

To były bardzo intensywne dni w Polsce, a Damian Wrzesiński jest pięściarzem europejskiej czołówki, absolutnie jednym z najlepszych na kontynencie" - powiedział były mistrz i wicemistrz świata amatorów Włoch Domenico Valentino, który sparował z polskim bokserem w Poznaniu.

Międzynarodowy zawodowy mistrz Polski w wadze lekkiej Wrzesiński (21-1-2, 6 KO) przygotowuje się do walki w obronie tytułu. Na gali "Tymex Boxing Night 17", która odbędzie się 21 maja w Pionkach, zmierzy się z Meksykaninem Erickiem Encinią (13-4-1, 5 KO).

"To rzadkość, aby na sparingi do Polski przyjeżdżał zawodnik tej klasy co Domenico Valentino. Wśród amatorów był gwiazdą, mistrzem i wicemistrzem świata, wicemistrzem Europy, miał kilka brązowych medali MŚ i ME. Na igrzyskach w Londynie minimalnie przegrał walkę o medal, a w jego kategorii złoto zdobył wtedy znakomity Ukrainiec Wasyl Łomaczenko" - stwierdził Wrzesiński z Tymex Boxing Promotion.

Jako zawodowiec Valentino legitymuje się rekordem 9-2 (1 KO). Już w dziewiątej walce boksował, chociaż bez powodzenia - o pas mistrza Europy; przegrał z Belgiem Francesco Paterą (24-3, 8 KO). W Polsce włoski pięściarz po raz pierwszy był w 2002 roku w Bydgoszczy, gdzie zajął trzecie miejsce w turnieju juniorów.

Valentino: Wrzesiński to wszechstronny bokser

"Po wielu latach przerwy przyjechałem do Polski na sparingi z Damianem Wrzesińskim, który okazał się bardzo wszechstronnym bokserem. To zawodnik bardzo dobrze przygotowany technicznie i taktycznie przez trenera Mariusza Koperskiego. Po tym, co zobaczyłem walcząc z Damianem, jestem przekonany, że za dwa tygodnie zanotuje świetny występ. Jest w absolutnej europejskiej czołówce" - podkreślił Valentino w rozmowie z PAP.

"Sparingi z Valentino to mnóstwo emocji i motywacji. Musiałem uważać na jego koronne ciosy, czyli szybki lewy prosty, mocny lewy sierp i przede wszystkim trudny do uniknięcia prawy z góry z doskokiem. Ale i ja starałem się zaskakiwać Domenico. Oby więcej takich walk sparingowych" - zaznaczył Polak.

Oprócz Wrzesińskiego, w Pionkach na Mazowszu wystąpi jeszcze kilku zawodników z grupy Mariusza Grabowskiego. "Po dłuższej przerwie wraca do boksu Mateusz Rzadkosz (10-0-1, 3 KO), a wystąpi także niepokonany Tomasz Nowicki (7-0, 2 KO). Wkrótce ogłosimy nazwiska ich zagranicznych rywali" - powiedział PAP organizator.

Ciekawie zapowiadające się starcie to bój mistrza "Gromdy" w boksie na gołe pięści Wasyla Halycza z Oskarem Wierzejskim (3-0) z Tymexu. Dla doświadczonego zawodnika z Ukrainy to pierwsza walka na zasadach boksu zawodowego.

"Nowy powiew świeżości to współpraca w krajowym pięściarstwie Tymexu i MB Promotions z grupą Queensberry Polska. Na naszej gali w Pionkach wystąpią Kamil Mroczkowski (2-0, 1 KO), Wiktor Szadkowski (2-0, 0 KO) i debiutujący Piotr Łącz" - dodał szef Tymex Boxing Promotion.

