Były mistrz świata nazwał rzecz po imieniu. Jego dyscyplina ma problem z dopingiem

Walka Joshua - Whyte miała się odbyć już w najbliższą sobotę jako najciekawszy punkt gali w Londynie. Kibice oczekiwali ciekawego starcia, gdyż obaj pięściarze już raz walczyli, choć było to w czasach, gdy obaj rywalizowali jeszcze na ringach amatorskich. Rewanżu w formule zawodowej przynajmniej na razie nie będzie, bo u Whyte'a wykryto niedozwolone wspomaganie . - Jestem zszokowany tą informacją. Widzę, że walka została odwołana zanim dostałem szansę na to, by udowodnić moją niewinność. Mogę potwierdzić, że nie brałem żadnej substancji ani teraz, ani w trakcie całego mojego życia. Jestem kompletnie niewinny - zapewnił Whyte.

Doping problemem w boksie? Tak uważa Joshua

W sobotę Joshua wyjdzie do ringu, ale jego rywalem będzie Robert Helenius. Były dwukrotny mistrz świata powinien być faworytem w starciu z Finem, który awaryjnie zgodził się zastąpić Whyte'a. Joshua zdążył już skomentować całe zamieszanie, jednak odniósł się nie tylko do przypadku swojego niedoszłego rywala, co do ogólnej sytuacji boksu. Nie da się ukryć, że opinia Brytyjczyka nie stawia jego dyscypliny w zbyt pozytywnym świetle - Joshua uważa bowiem, że pięściarstwo ma problem z zakazanymi substancjami.