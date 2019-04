Były ​mistrz świata wagi średniej i super średniej, Niemiec bośniackiego pochodzenia Felix Sturm (właśc. Adnan Ćatić) został aresztowany w Kolonii. Według Bilda jest oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków.

Zdjęcie Felix Sturm /AFP

Ćaticia aresztowano, gdy gościł na targach branży fitness. Tabloid informuje również, że Ćatić mieszkał w ostatnim czasie w Bośni i Hercegowinie i był nieosiągalny dla niemieckiej policji.

Przypomnijmy, że Felix Sturm nie wszedł do ringu już od ponad trzech lat, choć na początku tego roku mówiło się o jego powrocie i walce z inną gwiazdą niemieckiego boksu, Arthurem Abrahamem. Do walki na razie nie doszło, ale Sturm mógł się cieszyć z faktu, że oczyszczono go pod koniec stycznia z zarzutów o stosowanie środków dopingujących - po niemal dokładnie trzech latach.

Inną burzliwą sprawą, o której mówiło się w ostatnich latach w kontekście Sturma, jest jego konflikt ze swoim byłym promotorem - Ahmetem Oenerem, który oskarżał pięściarza o próbę wynajęcia płatnego mordercy, którego celem rzekomo miał być Oener. Ostatecznie oskarżenia Oenera okazały się pomówieniami.