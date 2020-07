Były mistrz Polski Obruśniak zaczyna zawodową karierę bokserską

Były mistrz Polski seniorów i młodzieżowców w boksie Radomir Obruśniak rozpoczyna zawodową karierę. Podpisał kontrakt z grupą Hussars Promotion i wystąpi na piątkowej gali w Złotowie (Wielkopolska). Jego rywalem będzie inny debiutant Łukasz Rudnik.

W kategorii 60 kg Obruśniak, w barwach KB Karlino, zdobył m.in. złoto i srebro MP. Wygrywał rywalizację również wśród młodzieżowców (dwukrotnie) i kadetów (raz). Występował w seniorskiej reprezentacji, m.in. podczas ubiegłorocznych Igrzysk Europejskich i jednocześnie mistrzostw Europy w Mińsku. Z kolei w 2018 roku zdobył brązowy medal mistrzostw Unii Europejskiej w Valladolid.

"W boksie olimpijskim nie ma obecnie mojej kategorii wagowej do 60 kg. Niższa to 57 kg, a następna 63 kg. To był jeden z powodów spróbowania sił w pięściarstwie zawodowym" - powiedział Obruśniak przed piątkową galą "Hussars Boxing Night 2. Młode Wilki".

W Złotowie kibice zobaczą walki z udziałem także m.in. Pawła Czyżyka, Rafała Grabowskiego, boksującego dotąd w USA Jana Czerklewicza, Damiana Tymosza, zeszłorocznego mistrza kraju kadetów Remigiusza Runowskiego (młodszy brat znanego z profesjonalnych ringów Przemysława Runowskiego) czy mierzącego 203 cm Mateusza Śledzia. Nie zabraknie też miejscowych pięściarzy. Boksować będzie również dwukrotna srebrna medalistka ME Sylwia Kusiak. Organizatorzy Tomasz Tetzlaff (Sparta Złotów), Kamil Jęcz i Marek Matela (Hussars Promotion) zaplanowali łącznie kilkanaście walk w boksie zawodowym i olimpijskim.