Dla Łukasza Różańskiego to fantastyczna wiadomość. Z jednej strony stoi przed nim ogromne wyzwanie, rywala tej klasy jeszcze nie miał na swojej drodze, ale niewątpliwie premiuje go miejsce wydarzenia. Pod względem mentalnym to wielki atut, że z tak groźnym przeciwnikiem, jakim jest Lawrence Okolie, pięściarz z Podkarpacia nie będzie musiał konfrontować się na wyjeździe, a w grę wchodziła także Wielka Brytania.

