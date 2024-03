Były gwiazdor UFC atakuje Mike'a Tysona. Padły poważne oskarżenia

Mike Tyson kilka dni temu ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rozpoczął już przygotowania do walki z Jakiem Paulem i pochwalił się nagraniem z treningu. Jak się teraz okazuje, nie wszyscy są przekonani co do autentyczności tego materiału. Legendę boksu publicznie zaatakował były gwiazdor UFC Chael Sonnen, którzy twierdzi, że nagranie to zostało sfingowane.