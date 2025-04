Były bokser walczył o Oscara. Jego kariera legła w gruzach. Szczere słowa

Boks zawodowy był dla niego odskocznią od codzienności - twierdził, że dobrze się przy nim bawił. Jednocześnie doznał w trakcie swojej kariery wielu kontuzji, które na zawsze zmieniły jego wygląd. By go poprawić Rourke skorzystał z pomocy chirurga plastycznego, który nie podołał zadaniu i doprowadził do porażenia mięśni twarzy gwiazdora. Dziś trudno porównywać to, jak wyglądał aktor kiedyś, a jak wygląda dziś - niemal nie da się go rozpoznać.

