Było 2:0 dla Szeremety po dwóch rundach w Brazylii. Szok po werdykcie

W kadrze polskiej reprezentacji na pierwszy w tym roku Puchar Świata w Brazylii znalazło się aż dziewięć kobiet - na dziesięć kategorii. Gwiazdą, tą największą, jest oczywiście Julia Szeremeta, z racji swojego olimpijskiego srebra z Paryża. Ale i całej otoczki medialnej, którą potrafi stworzyć wokół swojej osoby. Sportowo większy sukces odniosła rok temu Agata Kaczmarska - została mistrzynią świata, wygrała dwa turnieje Pucharu Świata. I świetnie zaprezentowała się w pierwszej potyczce w Foz do Iguacu, już w poniedziałek.

A dziś przyszła kolej na Szeremetę - wydawało się, że jej wygrana nad Vladislavą Kukhtą to będzie formalność. To była reprezentantka Kazachstanu, już 26-letnia, od niedawna reprezentująca Węgry. Choć bez większych sukcesów.

A tuż przed tą walką inną Węgierkę, Lillę Szeleczki, pewnie pokonała Angelika Krysztoforska, w kategorii 48 kg.

Teraz miała być druga część tej polsko-węgierskiej potyczki.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. Julia Szeremeta w ringu. 5:0 po pierwszej rundzie

Vladislava Kukhta swój start w Foz do Iguacu zaczęła już w poniedziałek - od walki w 1/16 finału. Julia Szeremeta miała w niej wolny los - jako zawodniczka rozstawiona z "1", a druga w rankingu World Boxing w kategorii 57 kg.

Polka ani myślała tu szturmować rywalkę, która mogła czuć przecież trudy wczorajszej walki. Była cierpliwa, czekała na ruch Kukhty, a ta bała się ryzyka i zbyt bliskiego podejścia. Bo gdy już podeszła, po 30 sekundach, momentalnie dostała lewym cios w wątrobę, a prawym - w głowę.

Sędzia z Korei praktycznie nie przerywał potyczki, Szeremeta czekała, rywalka też. Niewiele było akcji zaczepnych, dopiero w ostatniej minucie coś zaczęło się dziać. Niemniej na wszystkich kartach Polka miała wynik 10:9 - tak jak się można było spodziewać.

Drugie starcie przyniosło jednak zaskoczenie. Po minucie prawy Szeremety wstrząsnął głową Węgierki, ale ta później raz po raz sama trafiała Polkę. I czuła się coraz pewniej w ringu. Dużym zaskoczeniem musiał być werdykt sędziów - aż trzech z nich oceniło, że lepsza byłą Kukhta. A to oznaczało, że na dwóch kartach Polka miała już raczej pewne zwycięstwo, ale na trzech pozostałych był remis.

I to stwarzało duże zagrożenie.

Zawodniczka z Węgier mocno weszła także w trzecie starcie - jej lewy prosty odnajdywał dziury w gardzie Polki. I wyglądało to coraz gorzej. Owszem, nasza wicemistrzyni olimpijska też trafiała, ostatnia minuta należała do niej. Trudno było jednak przewidzieć, jaki będzie końcowy werdykt.

Kukhta uniosła ręce w górę, także i węgierski narożnik się cieszył. Ale i Szeremeta starała się wskazać sędziom, ze to jej należy się miejsce w ćwierćfinale.

Radość zawodniczki z Węgier, zdziwienie Julii Szeremety po walce w Brazylii

Tyle że jej dominację widział tylko arbiter z Francji. A on wskazał też na Polkę w dwóch wcześniejszych rundach.

W górę powędrowała ręka zawodniczki w niebieskim stroju. To zaś oznacza, że Julia Szeremeta żegna się z rywalizacji w Brazylii po pierwszej potyczce.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. 57 kg. 1/8 fnału

Julia Szeremeta (Polska, 1) - Vladislava Kukhta (Węgry) 2:3

Wyniki sędziów: 29:28, 28:29, 28:29, 28:29, 30:27.

Rundy: 5:0, 2:3, 1:4.

Julia Szeremeta Krzysztof Radzki East News

