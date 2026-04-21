Było 2:0 dla Szeremety po dwóch rundach w Brazylii. Szok po werdykcie

Andrzej Grupa

Wicemistrzyni olimpijska, wicemistrzyni świata, wicemistrzyni z Foz do Iguacu z zeszłego roku - to osiągnięcia Julii Szeremety. Choć oczywiście są też tytuły, złote medale, choćby ten z Budapesztu z zeszłej jesieni, w ME U-23. Teraz nasza gwiazda ma szansę wymazać jedno z tych "wice" - właśnie w Brazylii. We wtorek podopieczna trenera Tomasza Dylaka zaczęła rywalizację, od potyczki z Vladislavą Kukhtą. I zaczęło się świetnie, prowadziła po pierwszej rundzie na wszystkich kartach. A skończyło się wielkim szokiem.

Julia SzeremetaBen Roberts PhotoGetty Images

W kadrze polskiej reprezentacji na pierwszy w tym roku Puchar Świata w Brazylii znalazło się aż dziewięć kobiet - na dziesięć kategorii. Gwiazdą, tą największą, jest oczywiście Julia Szeremeta, z racji swojego olimpijskiego srebra z Paryża. Ale i całej otoczki medialnej, którą potrafi stworzyć wokół swojej osoby. Sportowo większy sukces odniosła rok temu Agata Kaczmarska - została mistrzynią świata, wygrała dwa turnieje Pucharu Świata. I świetnie zaprezentowała się w pierwszej potyczce w Foz do Iguacu, już w poniedziałek.

A dziś przyszła kolej na Szeremetę - wydawało się, że jej wygrana nad Vladislavą Kukhtą to będzie formalność. To była reprezentantka Kazachstanu, już 26-letnia, od niedawna reprezentująca Węgry. Choć bez większych sukcesów.

Zobacz również:

Angelika Krysztoforska jako druga z Polek cieszyła się ze zwycięstwa w Foz do Iguacu
Boks

Szeremeta jeszcze w szatni, a tu awans Polki. Wicemistrzyni Europy pobita

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

A tuż przed tą walką inną Węgierkę, Lillę Szeleczki, pewnie pokonała Angelika Krysztoforska, w kategorii 48 kg.

Teraz miała być druga część tej polsko-węgierskiej potyczki.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. Julia Szeremeta w ringu. 5:0 po pierwszej rundzie

Vladislava Kukhta swój start w Foz do Iguacu zaczęła już w poniedziałek - od walki w 1/16 finału. Julia Szeremeta miała w niej wolny los - jako zawodniczka rozstawiona z "1", a druga w rankingu World Boxing w kategorii 57 kg.

Polka ani myślała tu szturmować rywalkę, która mogła czuć przecież trudy wczorajszej walki. Była cierpliwa, czekała na ruch Kukhty, a ta bała się ryzyka i zbyt bliskiego podejścia. Bo gdy już podeszła, po 30 sekundach, momentalnie dostała lewym cios w wątrobę, a prawym - w głowę.

Zobacz również:

Agata Kaczmarska jako pierwsza z Polek wyszła na ring w Foz do Iguacu
Boks

Koncert mistrzyni świata z Liverpoolu. Sędzia z Kanady chyba jednak przesadził

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Sędzia z Korei praktycznie nie przerywał potyczki, Szeremeta czekała, rywalka też. Niewiele było akcji zaczepnych, dopiero w ostatniej minucie coś zaczęło się dziać. Niemniej na wszystkich kartach Polka miała wynik 10:9 - tak jak się można było spodziewać.

Drugie starcie przyniosło jednak zaskoczenie. Po minucie prawy Szeremety wstrząsnął głową Węgierki, ale ta później raz po raz sama trafiała Polkę. I czuła się coraz pewniej w ringu. Dużym zaskoczeniem musiał być werdykt sędziów - aż trzech z nich oceniło, że lepsza byłą Kukhta. A to oznaczało, że na dwóch kartach Polka miała już raczej pewne zwycięstwo, ale na trzech pozostałych był remis.

I to stwarzało duże zagrożenie.

Zawodniczka z Węgier mocno weszła także w trzecie starcie - jej lewy prosty odnajdywał dziury w gardzie Polki. I wyglądało to coraz gorzej. Owszem, nasza wicemistrzyni olimpijska też trafiała, ostatnia minuta należała do niej. Trudno było jednak przewidzieć, jaki będzie końcowy werdykt.

Kukhta uniosła ręce w górę, także i węgierski narożnik się cieszył. Ale i Szeremeta starała się wskazać sędziom, ze to jej należy się miejsce w ćwierćfinale.

dwóch zawodniczek bokserskich stojących na ringu, jedna w czerwonym stroju z opuszczonymi rękami wygląda na zawiedzioną, druga w niebieskim unosi ręce w geście zwycięstwa, obok nich sędzia podnoszący rękę zwyciężczyni
Radość zawodniczki z Węgier, zdziwienie Julii Szeremety po walce w Brazyliiscreen za youtube/Confederação Brasileira de Boxemateriał zewnętrzny

Tyle że jej dominację widział tylko arbiter z Francji. A on wskazał też na Polkę w dwóch wcześniejszych rundach.

W górę powędrowała ręka zawodniczki w niebieskim stroju. To zaś oznacza, że Julia Szeremeta żegna się z rywalizacji w Brazylii po pierwszej potyczce.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. 57 kg. 1/8 fnału

Julia Szeremeta (Polska, 1) - Vladislava Kukhta (Węgry) 2:3

  • Wyniki sędziów: 29:28, 28:29, 28:29, 28:29, 30:27.
  • Rundy: 5:0, 2:3, 1:4.

Zobacz również:

Lawrence Okolie nazywany jest pogromcą Polaków
Boks

Pogromca Polaków w tarapatach. Jednoznaczny wynik. Tak się tłumaczy kibicom

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Młoda kobieta o długich, prostych włosach, patrząca przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy, nosi delikatny naszyjnik i czarny top na ramiączkach, w tle ciemna, rozmyta grafika.
Julia SzeremetaKrzysztof RadzkiEast News
