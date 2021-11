Grzyb od 2019 roku boksowała na ringach zawodowych, wygrywając wszystkie pięć walk. Ostatnio miała pojawić się na gali Polsat Boxing Night, która jednak została odwołana. Pięsciarka nie walczyła od grudnia 2020 roku, kiedy to pokonała Enerolisę de Leon. Zmagała się z kontuzją i miała wrócić na galę w październiku.



Skoro to się nie udało, postanowiła wrócić do boksu olimpijskiego. Jak poinformował Piotr Jagiełło z TVP Sport, Grzyb będzie walczyć na zbliżających się mistrzostwach Polski w Wałbrzychu, które rozpoczną się już 16 listopada. Ta zawodniczka ma już w swoim bokserskim CV mistrzowskie tytuły wywalczone na krajowym podwórku, a także kilka juniorskich sukcesów na europejskiej arenie.



Reklama

Instagram Post

Teraz, podobnie jak jakiś czas temu Mariusz Maternak, zdecydowała się łączyć boks amatorski i zawodowy, ponieważ w perspektywie jest start na mistrzostwach świata, gdzie pojawiają się wielkie pieniądze. Złota medalistka może liczyć na 100 tysięcy dolarów, srebrna połowę tej kwoty, natomiast brązowa 25 tysięcy. To już pieniądze nie do pogardzenia, szczególnie dla zawodniczki, która od roku nie walczyła.