Był początek trzeciej rundy i padł decydujący cios. Przedwczesny koniec walki Polaka o złoto

Od kilku dni uwaga polskich kibiców skierowana jest głównie na Julię Szeremetę . Do Brazylii przyleciała ona jako jedna z faworytek do triumfu w pierwszym tegorocznym Pucharze Świata federacji World Boxing. I z odpowiedzialnej roli wywiązuje się wzorowo. Nie tylko jednak chełmianka imponuje postawą w ringu. Sporo medialnego szumu zgarnęli również Kinga Krówka oraz Paweł Brach.

"Jestem najmłodszą zawodniczką w kadrze, więc nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań. Chcę po prostu dać świetne walki i świetnie się pokazać, a przy okazji zdobyć jak najwięcej doświadczenia" - mówiła nastolatka tuż przed wylotem do Ameryki Południowej . Z kolei wyżej wspomniany zawodnik wziął sprawy w swoje ręce i to dosłownie . Podczas półfinału zafundował przeciwnikowi prawdziwe piekło.

"W starciu z Sachinem Polak zaczął świetnie, w pierwszej rundzie wypalił bombę, po której dosłownie rywal się złożył. Wstał szybko, ale narożnik poddał go po 1. starciu" - relacjonował będący na miejscu akcji Piotr Jagiełło z "TVP Sport". " Brach Power! Paweł najpierw ma deskach rywala z Indii, a później narożnik Sachina dochodzi do wniosku (słusznie), że to nie ma sensu i walkę poddaje " - wtórował mu Przemysław Garczarczyk.

Paweł Brach nie dał rady w finale. Sędzia przerwała pojedynek

Polscy sympatycy "szermierki na pięści" chcieli, by Paweł Brach poszedł śladem młodszej z "Biało-Czerwonych". Niestety 23-latek nie dotrwał do ostatniego gongu. W poprzednich pojedynkach to on siał postrach wśród rywali swoim potężnym ciosem. Niestety 5 kwietnia role się odwróciły i Luis Oliveira ściął naszego rodaka z nóg. Wspomniany moment wydarzył się na początku trzeciej rundy. Sędzia błyskawicznie przerwała pojedynek i pierwsza porażka Polaka w Brazylii stała się faktem.