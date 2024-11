Był o krok od triumfu. Nagle do ringu podbiegł mężczyzna z nożyczkami

Fani sportów walki są raczej przyzwyczajeni do tego, że podczas pojedynków w ringu czy w oktagonie wiele może się wydarzyć. Najczęściej zaskakujące sceny oglądać można podczas gal freak fightowych, jednak tym razem do dość ciekawej sytuacji doszło podczas... gali bokserskiej.

Austin DeAnda przez wielu fanów sportów walki uznawany jest za wschodzącą gwiazdę pięściarstwa. 21-latek stoczył już bowiem 16 pojedynków i wygrał ze wszystkimi dotychczasowymi rywalami. Ostatni raz do ringu młody Amerykanin wszedł w piątek, 8 listopada. Młody bokser z pewnością nie spodziewał się jednak, że walczyć będzie musiał nie tylko z przeciwnikiem, ale również... z samym sobą.

Kuriozalne sceny podczas walki bokserskiej. Obcięli włosy pięściarzowi

Do walki z DeAundrem Pettusem "The Native Nightmare" wyszedł w dość ciekawej fryzurze, która sprawiała mu w trakcie pojedynku sporo problemów. W trzeciej rundzie modne warkoczyki DeAndy rozplotły się, a mokre kosmyki włosów przyklejały się do twarzy 21-latka, mocno ograniczając mu pole widzenia.