Był na bankiecie u Nawrockiego. Ujawnił, jaki prezydent jest za kulisami

Prezydent Karol Nawrocki miał okazję na własne oczy zobaczyć, jak Adrian Domalewski pokonał Yasira Ahmeda Malika przez techniczny nokaut (przerwanie sędziego) w drugiej rundzie na gali Estimet Rocky Boxing Night 24 w Kościerzynie. Teraz pięściarz zaprasza fanów do obejrzenia nagrania zza kulis imprezy. "Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobaczcie, co działo się na backstage podczas mojej walki na gali" - zachęca wpisem w mediach społecznościowych, na który to polubieniem reaguje syn głowy państwa, Daniel Nawrocki.

Na wideo widać, że przed walką Domalewski paradował w czapeczce z hasłem "Nowrocky". To firma, która zyskała rozgłos przez wzgląd na powiązania ze środowiskiem głowy państwa. Tym samym sportowiec nie zostawił żadnych wątpliwości co do swojego wsparcia dla prezydenta. A to nie wszystko.

Adrian Domalewski nie zostawia wątpliwości co do prezydenta Karola Nawrockiego

Na nagraniu udostępnionym przez Domalewskiego na pierwszy plan, oprócz samego pięściarza, wybija się także jego trener. To Waldemar Nawrocki, prywatnie wujek prezydenta. Do kamery śmieje się, że musi trochę przystopować podopiecznego, by ten nie od razu zakończył walkę, a dał kibicom czas na dostrzeżenie jego wielkich umiejętności w ringu.

"Z Mikiem Tysonem też tak było. Prosili go, by przeboksował chociaż jedną rundę, bo ludzie przychodzili, płacili dużo pieniędzy i nic nie widzieli. I Adriana tak proszę. Nazwałem go polskim Mikiem Tysonem, tak że musi robić tak samo jak Tyson" - opowiada Waldemar Nawrocki. Przed wyjściem Domalewskiego na ring, dał mu jeszcze kilka rad, samodzielnie prezentując i parując ciosy.

W pewnym momencie w wideo pojawia się sam Karol Nawrocki. Widać, jak po ogłoszeniu korzystnego dla Domalewskiego werdyktu, podchodzi do ringu i krótko składa gratulacje polskiemu pięściarzowi. W dalszej części wieczoru panowie mieli zresztą okazję chwilę porozmawiać. Pokazano również sportową koszulkę z podpisami m.in. Adriana i Kacpra Meyny, oraz z hasłem: "Siła Polski. Karol Nawrocki. Prezydent RP".

Adrian Domalewski i Karol Nawrocki znają się od kilku lat. "Trenując z nim wspólnie na sali treningowej, miałem okazję skorzystać z jego wskazówek, ale i również wymienić się doświadczeniami. Jest to bardzo inteligentny, pracowity ale i życzliwy człowiek. Wielokrotnie w różnych okolicznościach mi to udowodnił. Poruszając z nim różne kwestie wiedziałem już kiedyś, że jest człowiekiem który swoją wiedzą, pracowitością ale i umiejętnościami jest przyszłością Narodu" - wyjawił niegdyś sportowiec w mediach społecznościowych.

Nie oceniam polityki. Nie opowiadam się za żadną partią. Ale wiem jedno - warto mówić o człowieku, kiedy zna się jego drogę. Karol Nawrocki to nie przypadkowa osoba na scenie publicznej. To ktoś, kto całe życie ciężko pracował na to, gdzie dziś jest. Znam go jako serdecznego kolegę, ale przede wszystkim jako człowieka z zasadami

W listopadzie Domalewski, wraz z żoną, spotkał się z prezydentem Nawrockim i pierwszą damą w Pałacu, a następnie na bankiecie z okazji Święta Niepodległości. "To był wspaniały moment - pełen rozmów, uśmiechów i refleksji nad tym, jak wyjątkowy to dzień dla każdego z nas. To był dzień pełen dumy, wzruszeń i prawdziwego patriotyzmu. W życiu są chwile, których się nie zapomina - jestem pewien, że tych nie zapomnę nigdy" - podsumowywał doświadczenie.

