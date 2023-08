Do wielkiej kontrowersji doszło na początku piątej rundy . W jednej z akcji Dubois zapolował na uderzenie, które miało mu przynieść korzyść i wystrzelił mocnym prawym na dół.

Po tym ciosie na twarzy Usyka pojawił się ogromny grymas bólu i mistrz świata wagi ciężkiej osunął się na deski ringu. Właściwie od razu stało się jasne, że Dubois dopuścił się faulu, zadając cios poniżej pasa. Taką postawę przyjął sędzia ringowy, odsyłając Anglika do neutralnego narożnika, a Usyk otrzymał czas na to, aby dojść do siebie . W tamtym momencie nad przepaścią znalazł się właśnie Dubois, gdyby okazało się, że Ukrainiec nie jest w stanie kontynuować pojedynku.