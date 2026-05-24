Burza po walce Usyka. Ma być odwołanie. "Sędzia powinien się przyznać"

Forma Ołeksandra Usyka była w sobotę najgorsza od dłuższego czasu. Jego fani mogli realnie martwić się o zwycięstwo. Rico Verhoeven zaczął pojedynek z wysokiego "C" i nie zamierzał się zatrzymywać. W trakcie rywalizacji wiele osób twierdziło, że wyraźnie prowadzi. Karty punktowe sędziów mówiły co innego - po 10 rundach dwóch z trzech sędziów widziało remis. Gdyby 11. odsłona zaliczała się, Usyk wyszedłby na prowadzenie 105-103, 105-103, 104-104.

Gromy w sędziego po Usyk - Verhoven. Kluczowa decyzja. "Nie ma sensu"

Dlaczego się nie zaliczała? Bo arbiter ringowy Mark Lyson przerwał pojedynek. Ukrainiec zasypywał swojego oponenta kolejnymi ciosami, ale reakcja Brytyjczyka wyglądała na nieco zbyt pospieszną. Co jednak najbardziej kontrowersyjne, miała miejsce około sekundę po gongu. Słychać to wyraźnie w każdej powtórce. Wielu internautów pisało o "kradzieży".

Zawodnik wywodzący się z kickboxingu powiedział na gorąco, że rozważa złożenie protestu w tej sprawie.

Zatrzymał walkę po gongu. Myślę, że możemy po prostu odwołać się od tego, bo to nie miało żadnego sensu

- Kiedy sędzia wkroczył, nie byłem oszołomiony ani nic z tych rzeczy. Patrzyłem na sędziego, jakbym chciał powiedzieć "dlaczego przerywasz?". To dla mnie nie miało sensu. Oczywiście błędy mogą się zdarzyć, ale arbiter powinien przyznać się do niego i powiedzieć, że to albo "No Contest" (nierozstrzygnięcie pojedynku - red.), albo idziemy do kart punktowych. A na nich byłem na prowadzeniu - stwierdził.

Czas pokaże, czy doczeka się rewanżu, czy Ukrainiec pójdzie w stronę Agita Kabayela i później ewentalniej trzeci raz Tysona Fury'ego. - Odkryłem swoją nową pasję w sportach walki. Mam nadzieję, że zaskoczyłem i zszokowałem świat boksu. Zostaję tutaj na stałe - zakończył 37-latek.

Ołeksandr Usyk

Rico Verhoeven

Ołeksandr Usyk





