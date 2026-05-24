Burza po walce Usyka. Ma być odwołanie. "Sędzia powinien się przyznać"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Jeśli idealna walka to taka, która rozgrzewa kibiców przed, w trakcie i po niej, to wydaje się, że starcie Ołeksandra Usyka z Rico Verhoevenem spełnia dwa z trzech tych warunków. Było niedoceniane, może nawet wyśmiewane, ale obroniło się w ringu, a i nie brakuje kontrowersji po ostatnim gongu. Holender sugeruje złożenie protestu ws. sędziego. Część internautów pisze o "kradzieży".

Usyk opierający się o liny ringu, sędzia Mark Lyson obok, widoczny cios Verhoevena w wycinku.
Usyk - Verhoeven i interweniujący Mark LysonMOHAMED HOSSAMGetty Images

Forma Ołeksandra Usyka była w sobotę najgorsza od dłuższego czasu. Jego fani mogli realnie martwić się o zwycięstwo. Rico Verhoeven zaczął pojedynek z wysokiego "C" i nie zamierzał się zatrzymywać. W trakcie rywalizacji wiele osób twierdziło, że wyraźnie prowadzi. Karty punktowe sędziów mówiły co innego - po 10 rundach dwóch z trzech sędziów widziało remis. Gdyby 11. odsłona zaliczała się, Usyk wyszedłby na prowadzenie 105-103, 105-103, 104-104.

Gromy w sędziego po Usyk - Verhoven. Kluczowa decyzja. "Nie ma sensu"

Dlaczego się nie zaliczała? Bo arbiter ringowy Mark Lyson przerwał pojedynek. Ukrainiec zasypywał swojego oponenta kolejnymi ciosami, ale reakcja Brytyjczyka wyglądała na nieco zbyt pospieszną. Co jednak najbardziej kontrowersyjne, miała miejsce około sekundę po gongu. Słychać to wyraźnie w każdej powtórce. Wielu internautów pisało o "kradzieży".

Zawodnik wywodzący się z kickboxingu powiedział na gorąco, że rozważa złożenie protestu w tej sprawie.

Zatrzymał walkę po gongu. Myślę, że możemy po prostu odwołać się od tego, bo to nie miało żadnego sensu
powiedział

- Kiedy sędzia wkroczył, nie byłem oszołomiony ani nic z tych rzeczy. Patrzyłem na sędziego, jakbym chciał powiedzieć "dlaczego przerywasz?". To dla mnie nie miało sensu. Oczywiście błędy mogą się zdarzyć, ale arbiter powinien przyznać się do niego i powiedzieć, że to albo "No Contest" (nierozstrzygnięcie pojedynku - red.), albo idziemy do kart punktowych. A na nich byłem na prowadzeniu - stwierdził.

Czas pokaże, czy doczeka się rewanżu, czy Ukrainiec pójdzie w stronę Agita Kabayela i później ewentalniej trzeci raz Tysona Fury'ego. - Odkryłem swoją nową pasję w sportach walki. Mam nadzieję, że zaskoczyłem i zszokowałem świat boksu. Zostaję tutaj na stałe - zakończył 37-latek.

Ołeksandr Usyk wszedł na wagę. Od razu ogłosili. To naprawdę się stało

Zobacz również:

Robert Parzęczewski walczył we Włoszech o pas mistrza Europy
Boks

Polak walczył o mistrzostwo. Koniec w 11. rundzie, sędzia musiał to zrobić

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Bokser o muskularnej sylwetce stoi z kilkoma pasami mistrzowskimi zawieszonymi na ramieniu, otoczony przez dziennikarzy z mikrofonami, w tle widać publiczność i światła areny.
Ołeksandr UsykBradley CollyerEast News
Dwóch bokserów w ringu podczas intensywnej wymiany ciosów, jeden z nich trafia rywala mocnym uderzeniem w twarz, w tle wyraźne liny ringu oraz logo sponsora Unibet.
Rico Verhoeven (z prawej)Maurice van SteenAFP
Mężczyzna z podbitym okiem i rozcięciem nad brwią w białej koszulce, skupiony i zamyślony, opiera dłoń na ustach, na czarnym tle.
Ołeksandr UsykSERGEI SUPINSKYAFP


KPR Gminy Kobierzyce - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja