Tegoroczne mistrzostwa świata juniorów w boksie odbywają się w Budvie, na terenie Czarnogóry. Na miejscu zjawiła się między innymi nasza medalistka olimpijska - Julia Szeremeta, która trenując, wspierała swoje koleżanki i kolegów po fachu. Z uznaniem mogła do tej pory patrzeć między innymi na to, jak w ringu spisuje się Fabian Urbański. Nasz zawodnik we wtorek awansował do półfinału zmagań w kategorii do 75 kilogramów, pokonując reprezentanta Izraela - Ahmada Jabarina. Był już więc pewien brązowego medalu. A jego rywalem w walce o finał był Kazach - Sanżar-Ali Begalijew.

