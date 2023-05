Parkiet programu " Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami " gościł już niejednego sportowca. Na udział zdecydowali się Agnieszka Rylik, Mariusz Pudzianowski, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Paweł Nastula, Radosław Majdan, Otylia Jędrzajczak, Marcin Urbaś, Przemysław Saleta, Przemysław Miarczyński, Monika Pyrek, Andrzej Gołota, Robert Korzeniowski, Jagna Marczułajtis-Walczak, Piotr Gruszka, Marcin Najman, Łukasz Kadziewicz, Izuagbe Ugonoh, Joanna Mazur, Agnieszka Radwańska, Akop Szostak, Łukasz "Juras" Jurkowski, Denis Urubko i Maja Włoszczowska.

Andrzej Gołota jurorem w "Tańcu z gwiazdami"? "Wymiatał na parkiecie"

"Andrzej kocha taniec i przecież dotarł do półfinału. To on namówił mnie przed laty do udziału w 'Tańcu z gwiazdami'. Gdy za pierwszym razem odmówiłem, powiedział mi 'zwariowałeś, to będzie twoja przygoda życia, zgódź się' i tak było, choć ja bardziej próbowałem tańczyć, niż tańczyłem" - tłumaczy Najman w "Fakcie".