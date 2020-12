Znany brytyjski bokser Martin Murray (39-6-1, 17 KO), były tymczasowy mistrz świata WBA wagi średniej, zakończył karierę - poinformowały miejscowe media. Na początku grudnia przegrał walkę z rodakiem Billy Joe Saundersem (30-0, 14 KO) o pas WBO kategorii super średniej.

Murray stoczył aż pięć pojedynków o pełnoprawne tytuły mistrza globu, ale nigdy nie wygrał. Zremisował z reprezentującym Niemcy Felixem Sturmem, a został pokonany m.in. przez Kazacha Giennadija Gołowkina.

"To nie było bajkowe zakończenie (porażka z Saundersem - przyp. red.) o jakim marzyłem, ale jestem szczęśliwy i dumny z tego, co osiągnąłem w boksie. Walczyłem z najlepszymi na świecie. Mam nadzieję, że jestem przykładem tego, co można zdobyć w sporcie dzięki ciężkiej pracy i dowodem, że zawsze możesz zmienić swoje życie, jeśli naprawdę chcesz" - powiedział Murray.

