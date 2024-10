Krytyczne podejście do freak fightów Tomasza Adamka uległo zmianie o 180 stopni, kiedy tylko utytułowany pięściarz otrzymał lukratywną ofertę ze strony federacji Fame MMA. "Góral" w trakcie jednego z wywiadów w 2023 roku zapytany o możliwe wejście do "świata freaków" deklarował: Freak fighty to jest śmiech na sali, nie nazywajmy tego sportem. Nie zniżam się do takiego poziomu. W maju 2024 roku wychodził do ringu pod szyldem FAME do walki z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim.

