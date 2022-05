Brutalna zapowiedź Joshuy przed starciem z ukraińskim mistrzem

Pod koniec września ubiegłego roku Ukrainiec pokonał Anglika i odebrał mu pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. Po ostatnim gongu sędziowie punktowali przewagę pretendenta w stosunku 115:113, 116:112 i 117:112. Tym razem to AJ wcieli się w rolę challengera. I wyjdzie do ringu z zupełnie innym nastawieniem.

- W głowie miałem dwanaście rund. Wierzyłem, że mogę go wyboksować, dlatego też nastawiałem się na pełen dystans. Po obejrzeniu potem naszej walki wyszło mi, że on wygrał siedem rund, ja pięć - przyznaje mistrz olimpijski z Londynu w wadze super ciężkiej.

- Teraz wracam do podstaw, tego co robiłem kiedyś. Wyjdę do ringu z nastawieniem znokautowania Usyka. Boksowanie to nie do końca mój styl. Lubię w trakcie walki czy sparingu obserwować rywala i widzieć, jak ten powoli odpuszcza i gaśnie. Boks w myśl zasady traf i nie bądź trafiony to nie mój styl. Teraz będę chciał być blisko i ostro nacierać. Taki jest plan na rewanż. Chcę to wygrać przez nokaut - dodał Joshua.

Przypomnijmy, że po porażce z Usykiem AJ rozstał się ze swoim trenerem i mentorem - Robem McCrackenem, zatrudniając na pierwszego szkoleniowca dotychczasowego asystenta, Angela Fernandeza.