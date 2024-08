Brutalna walka gwiazdy telewizji, ale najwięcej działo się po. Co za zwrot akcji

"Laluna" to celebrytka znana z programu "Królowe Życia", a we freak fightach zadebiutowała w maju 2022 r., kiedy to niespodziewanie przegrała z Wiktorią Jaroniewską. Później w szeregach Clout MMA pokonała Agnieszkę Bobek, teraz stanęła naprzeciw Wioli Koteleckiej, która na koncie miała jedną walkę więcej.

To miał być bardzo brutalny pojedynek. Pierwszy w historii freak fightów, gdzie kobiety mierzyły się na gołe pięści. Pierwsza runda zawierała jedynie zasady bokserskie, w drugiej doszły kopnięcia i uderzenia kolanami, a w trzeciej wróciły reguły pierwszego starcia.

I tak też było. Pierwsza runda okazała się bardzo krwawa. Najpierw Katarzyna Alexander trafiła kilkoma ciosami, a później przyjęła mocne uderzenia, a na jej twarzy pojawiło się rozcięcie. Mimo wszystko to telewizyjna celebrytka starała się przeważać. Pod koniec drugiej rundy można było zauważyć u niej mocniejsze zmęczenie, co wykorzystywała znacznie żywsza oponentka. Taktyka wydawała się jednak nieskuteczna, bowiem kiedy "Wiolka" się rozpędzała, "Laluna" kontrowała ją celnymi i bolesnymi prostymi.

Ostatecznie panie wyszły do trzeciej odsłony. Do twarzy Koteleckiej dochodziły kolejne trafienia i zmęczona Alexander dzięki temu zyskiwała przewagę. Trzeba przyznać, że walczyła bardzo zachowawczo, nie dawała zrobić sobie dużej krzywdy. W końcówce znacznie dały się we znaki rozcięcia na twarzy zawodniczki, ociekająca krew utrudniała widoczność.

"Laluna" zawalczy z Marianną Schreiber. Szykuje się duży konflikt

Koniec końców wybrzmiał końcowy gong, który oznaczał, że zwyciężczynię wskażą sędziowie. Byli oni jednomyślni i jako triumfatorkę ogłosili Katarzynę "Lalunę" Alexander. Ta ze szczęścia zaczęła biegać po klatce i obściskiwać swoich trenerów i menedżera. Reklama

Co ciekawe, po walce do klatki weszła... Marianna Schreiber, która wyzwała wygraną do następnego pojedynku. Panie stanęły twarzą w twarz, a organizatorzy zapowiedzieli, że starcie byłej żony polityka PiS z "Laluną" odbędzie się na kolejnej gali Prime MMA.

