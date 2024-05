Dramat Szpilki. Głowacki: Artur chłodnej głowy nie ma

Wtem stracił równowagę, więc Wrzosek sprytnie od razu za głowę ściągnął go do parteru, pokazując w tym zagraniu namiastkę swojej sporej siły. I mając takiego Szpilkę, zwróconego twarzą do maty oktagonu, po prostu mógł go już tylko ciężko znokautować. Na co nie pozwolił sędzia główny, szybko interweniując i poddając byłego pretendenta do tytułu mistrza świata.