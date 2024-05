Do klatki KSW obaj sportowcy weszli w 2022 roku. Kilka miesięcy wcześniej uczynił to Artur Szpilka , tocząc rewanż za kontrowersyjną wygraną w boksie nad Siergiejem Radczenką . W klatce "Szpila" już nie pozostawił wątpliwości i pokonał rywala z Ukrainy przez techniczny nokaut .

Artur Szpilka liczy się nawet z najgorszym. Możliwy ciężki nokaut?

Obaj wojownicy mają do siebie szacunek, ale jednocześnie każdy z nich ma świadomość, jak istotny będzie wynik tego pojedynku. Także pod względem ambicjonalnym , bo z jednej strony stanie dużo bardziej wypromowany były pięściarz, który w swojej specjalności zasmakował walki o tytuł mistrza świata , ale w klatce więcej atutów zdaje się mieć ten, który na ten moment jest zawodnikiem bardziej wszechstronnym. To sprawia, że bardziej prawdopodobna wydaje się być wygrana Wrzoska .

"Szpila" doskonale zdaje sobie z tego sprawę , co w połączeniu z faktem, że dojrzał jako człowiek, sprawia, że odsuwając na bok motywację, potrafi racjonalnie spojrzeć na czekające go wyzwanie.