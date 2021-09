Briedis nie będzie walczył z Cieślakiem

Wobec zamieszania wewnątrz obozu Cieślaka i odwołanej obowiązkowej obrony, Łotysz dostał pozwolenie od federacji IBF na dobrowolną obronę tytułu mistrza świata wagi junior ciężkiej. I skorzysta z tego przywileju.

Champion International Boxing Federation w limicie 90,7 kilograma wystąpi 16 października w Rydze. W Arena Riga, do której wraca po raz kolejny, mierzył się na przykład z Głowackim, Usykiem czy Perezem.

Briedis kontra Mann

- Wracam do Rygi po dwóch latach, a już prawie zapomniałem, jak wspaniałą atmosferę wprowadzają moi kibice. Nie mogę się już doczekać, by znów przed nimi zaboksować. Mój rywal występował kiedyś wraz ze mną w grupie Team Sauerland, a tam nie było słabych zawodników. To doświadczony i dobrze poukładany bokser z kazachskiej szkoły - powiedział Briedis.

- Mam sporo szacunku do Mairisa, to numer jeden na świecie, lecz nie odczuwam żadnej presji. Cała presja i tak będzie spoczywała na nim. To przecież on jest mistrzem, w dodatku będzie startował przed swoimi kibicami i to on może wszystko stracić, nie ja - stwierdził z kolei Mann.