Marsellos Wilder (5-2, 2 KO) - młodszy brat Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO), ma zaskakującą i dziwną teorię na temat porażki "Brązowego Bombardiera" z Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO).

31-latek oskarża pośrednio "Króla Cyganów" o oszustwo i majstrowanie przy rękawicach. Anglik miał rzekomo bić jego brata używając jakiegoś tępego przedmiotu. I jakoś trudno oprzeć się osądom, że tępe są tego typu wymówki.

- Lekarze podczas badań po walce znaleźli wgniecenie na głowie Deontaya, spowodowane uderzeniem tępym narzędziem. Żadna rękawica ani pięść nie są w stanie wyrządzić takich krzywd i śladów. Tata powiedział mi kiedyś, że jeśli wyciągniesz broń, lepiej zabij tego kogoś, bo jeśli tego nie zrobisz, ten ktoś może wrócić i zabić ciebie. Prawdziwy król wkrótce znów powróci i powstanie. Idziemy po krew - zapowiada młodszy z Wilderów.



Wcześniej Deontay tłumaczył lutową porażkę zbyt ciężkim strojem, w jakim wyszedł do ringu.

