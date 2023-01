Brat Adama Kownackiego pomaga polskim pięściarzom. Szansa na "amerykański sen"

Łukasz Kownacki: - Z Maćkiem znamy się od wielu lat. Przez długi czas miał kontrakt promotorski z Andrzejem Wasilewskim. Dzięki niemu doszedł do tego momentu w karierze, gdzie jest i miał walki z pięściarzami z samego topu. Rozmawialiśmy, czy jest coś jeszcze, co Maciek może pokazać?

- Kontrakt promotorski Maćka się zakończył. Ja mam z nim kontrakt menadżerski. Dzięki dokumentowi Muhammad Ali Act, każdy zawodnik może mieć promotora i menadżera. Wielu zawodników w Polsce myśli, że jak mają promotora, to menadżera nie mogą mieć, albo nie potrzebują, a to błąd.

- Maciek doszedł już do takiego poziomu, że może regularnie występować na największych galach. Zobaczymy, czy to się uda.

Twoim zawodnikiem jest też Damian Knyba. Nowa nadzieja polskiej wagi ciężkiej. Jego kariera się rozpędza. Na co go stać?

- Fajnie się nam razem współpracuje. Chodzi o to, żeby każdy rozumiał, co chce osiągnąć i jak mu mogę pomóc, żeby robił progres i dochodził do celu. Nam się to zgrywa. Dzięki temu podpisał kontrakt z grupą Top Rank. Damian do tego doszedł, dzięki swojej ciężkiej pracy. Myślę, że to dopiero początek i jeszcze wiele przed nim.